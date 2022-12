Fine della pacchia, meno tagli sulle accise: e benzina e gasolio diventano più cari

Inizio di dicembre con l'amaro in bocca. Torna infatti a crescere il prezzo dei carburanti per effetto del taglio dello sconto fiscale su benzina, diesel e gpl che era in vigore dal 22 marzo. Gli operatori hanno adeguato di conseguenza i prezzi consigliati dei tre carburanti che sono pertanto saliti di 12 centesimo per litro per benzina e diesel e di 2 centesimi per litro nel caso del gpl, per tenere conto delle nuove aliquote comprensive di Iva. Il tutto avviene in un periodo che ha visto i prezzi alla pompa in discesa, per effetto di un lieve ribasso temporaneo delle quotazioni del prezzo industriale.

Nel mese marzo, poco dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il Governo Draghi aveva stabilito di alleviare i costi energetici degli italiani attraverso uno sconto sul disincentivo fiscale che pesa sui carburanti. Ma il 23 novembre un decreto del Governo Meloni ha dimezzato lo sconto: lo Stato dal primo dicembre si riprende 10 centesimi in più al litro. Sommato con l’Iva al 22%, il rincaro totale è di 12,2 centesimi. Nel dettaglio, le accise sulla benzina sono salite da 47,84 a 57,84 centesimi al litro, quelle sul gasolio da 36,74 a 46,74, quelle sul gpl da 18,26 a 26,67.

Ma qual è la situazione nelle aree di servizio di Forlì? Monitorando l'Osservaprezzi Carburanti del Ministero dell'Economia, a verde, in modalità self, oscilla tra 1,67 e 1,74 euro al litro, con prezzi arrotondati al millesimo, mentre in modalità servito tra 1,87 e 1,92 euro al litro. Più salito il pieno per gli alimentati a gasolio, con il prezzo compreso tra 1,77 e 1,81 con il "fai da te" e tra 1,91 e 2,01 in modalità servito. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,69 a 0,73 euro al litro. Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,19 e 2,89 euro al chilo.