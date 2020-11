Nuovi spazi e piano investimenti: Querzoli presenta al Comune i nuovi obiettivi

"Un progetto di ampliamento industriale, l’acquisizione di nuovi spazi, un piano di investimenti invidiabile e una superficie produttiva da primato". Sono queste le strategie e gli obiettivi d’impresa che martedì mattina sono stati illustrati al sindaco Gian Luca Zattini accompagnato dall’assessore alle imprese, Paola Casara, in visita allo stabilimento della Querzoli, di proprietà dell'ingegner Italo Carfagnini. Assorbito l'indotto occupazionale derivante dall’ex fallimento, la ‘nuova’ Querzoli oggi vanta più di 70 dipendenti e una produzione, in termini di commesse, in costante espansione che spazia dall’edilizia alla logistica.

"È grazie a imprenditori solidi e vocati al lavoro come l'ingegner Carfagnini che Forlì può tornare a giocare un ruolo da protagonista nel panorama industriale emiliano romagnolo. Questa città ha tutte le carte in regola per competere con i più grandi poli produttivi della Regione e può farlo anche grazie allo spirito d’impresa e agli investimenti di persone come l'ingegner Carfagnini, che guida questo straordinario stabilimento. Come amministratori - commentano il sindaco e l'assessore Casara - continueremo a stare al fianco di chi investe e crea occupazione nel nostro territorio per fare di Forlì un Comune a misura d’impresa".