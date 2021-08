Paura del green pass? Storico bar cambia gestione e rilancia: "Un taglio più giovane e accogliente"

Cambia gestione uno storico bar di via Bertini, presente in quei locali fin dagli anni '80. Prende il nome di Love Cafè l'ex bar Giotto di via Bertini 84. L'occasione è stata anche quella per un rinnovo totale degli spazi, che sono stati inaugurati domenica scorsa, alla presenza del presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascari Raccagni. Insomma, nonostante la crisi e le incognite – proprio oggi parte l'obbligo del green pass per sedersi al tavolino di un bar – c'è chi scommette su nuove aperture, in queto caso sfruttando un asse stradale di grande traffico della città.

“Aprire un bar era un sogno fino a metà giugno, giorno in cui abbiamo visitato un bar in vendita in via Bertini 84, di cui ci siamo innamorati. Ci ha colpito in particolar modo la posizione e il potenziale del locale in quanto dispone di un ampio dehors e di ampi spazi interni, dalla zona bar alla tea room, dalla sala ludica al laboratorio per la produzione del gelato artigianale. Abbiamo lavorato duramente per trasformare gli ambienti giovani ed accoglienti per offrire un servizio che va dalla vasta scelta di colazioni dolci e salate, agli aperitivi, alla pausa thè, ai piatti caldi e freddi per la pausa pranzo, all’apericena per concludere con il gelato artigianale tutto ciò serviti in un ambiente giovane ed accogliente”, spiegano Giuseppe Scavone e la moglie Alina. Quest'ultima è la persona che sarà più spesso dietro il bancone.