Nuovo concept per l'azienda specializzata nel mobile imbottito: anche il sindaco all'inaugurazione dello show room

Il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco Daniele Mezzacapo hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo spazio espositivo "Garavini Home" di Alessandro e Vanni Garavini. Da anni padre e figlio sono titolari dell'azienda che vanta esperienza pluriennale nel settore imbottiti. Recentemente hanno deciso di far nascere un nuovo concept, la "Garavini Home" che rappresenta un innovativo modo di esporre i prodotti e di accogliere i visitatori e clienti nel proprio mondo. "Garavini Home" è il nuovo spazio espositivo, di forte impatto, realizzato per offrire un gioco di contrasti utilizzando il colore e le strutture verticali per far emergere al meglio i prodotti esposti.