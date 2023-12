Nuovo consiglio direttivo per "Cdo Romagna": alla presidenza c'è Massimiliano Montalti

Nuovo consiglio direttivo, che rimarrà in carica 3 anni, per "Cdo Romagna". Il nuovo organo è formato da Marco Bertini, Francesco Biondini, Sara Brunelli, Paolo Casadei, Massimiliano Montalti, Francesco Montanari, Davide Romagnoli, Paolo Rosetti ed Andrea Sintucci. Il neo direttivo ha subito nominato come presidente Montalti confermando la carica che aveva già ricoperto nell’ultimo anno in Cdo Romagna. Mercoledì l'associazione si è riunita a Borgo dei Guidi per il tradizionale evento di fine anno. Hussam Abu Sini, medico oncologo che vive ad Haifa, ha raccontato la sua esperienza in questo frangete davvero complicato: “una cosa del genere non si era mai vista. La speranza e la fiducia nel futuro è possibile se si guarda tutti dalla stessa parte, verso Cristo”.

Poi è intervenuta Lucia Migliorelli esperta di intelligenza artificiale: "Ci vogliono momenti e luoghi di educazione per prendere consapevolezza del grande strumento che avremo tra le mani, utile per liberare tempo dalle operazioni ripetitive e poter mettere a frutto creatività ed intelletto umano, è una questione culturale”. Infine Alex Maurizi, imprenditore ventiquattrenne di Mogliano nelle Marche che ha riconquistato l’arte dell’intreccio. Alla domanda, qual’è la speranza nel futuro per la tua realtà ha replicato: "Siamo 10 ragazzi tutti under 25, abbiamo l’ambizione che la nostra realtà diventi un riferimento nel mondo per l’intreccio, con il nostro lavoro abbiamo l’ambizione di cambiare il mondo di renderlo migliore". Non da ultimo l’attore e regista Franco Palmieri ha elevato la speranza dando voce ad autori come Cormac Mc Carthy, Pier Paolo Pasolini, Giovanni Testori e Charles Peguy.