L'azienda rinnova il contratto ai suoi 170 dipendenti: priorità salute, migliora il premio produzione

E’ stato raggiunto un accordo per rinnovare il contratto aziendale alla "Fiorini Industries", ad oggi la quarta azienda metalmeccanica con i suoi 170 dipendenti, specializzata nella progettazione e produzione di prodotti termotecnici per il riscaldamento, il condizionamento e la produzione di acqua calda sanitaria ad alta efficienza. L’accordo, firmato dalla Direzione aziendale, da Fi, Fiom, Uilm e dalla Rsu, spiegano i sindacalisti Riccardo Zoli, Giovanni Cotugno, Mirko Balestri e Valerio Garattoni, "innanzitutto riconferma e migliora un premio di risultato annuo, con un impegno a erogare il 6% della marginalità prodotta in azienda ai lavoratori ogni anno".

"Inoltre viene introdotto un buono pasto del valore a regime di 3 euro, che vuol dire garantire ogni anno almeno 660 euro di potere di acquisto aggiuntivo - proseguono -. Il contratto ha durata triennale (2022-2024), rafforza le relazioni industriali tra le parti con incontri da svolgere tra la Rsu e la Direzione aziendale sull’andamento della Fiorini con cadenza quadrimestrale, e impegna al miglioramento della dotazione dell’abbigliamento di lavoro per le lavoratici e lavoratori di Fiorini. Inoltre con questo rinnovo si pone l’obiettivo di migliorare la condizione di lavoro in azienda, con una serie di interventi programmati con l’obiettivo di ridurre il rumore percepito in azienda e abbattere i fumi e le polveri che altrimenti i lavoratori sarebbero chiamati a respirare, sottolineando la centralità della sicurezza sul lavoro".

"Questo accordo - concludono i sindacalisti - dimostra che, anche in una fase di difficoltà per l’economia, è possibile praticare la contrattazione e che le buone relazioni industriali, fondate sulla partecipazione dei lavoratori, sono un valore aggiunto del nostro territorio".