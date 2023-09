Obiettivo lavoro: al via un corso post-diploma in 'Sistemi informatici e sicurezza delle reti'

Grazie alla collaborazione con Vem sistemi, approda a Forlì il nuovissimo corso biennale post-diploma in Tecnico superiore esperto in networking, per la progettazione e manutenzione di infrastrutture It/Ot avanzate e sistemi cloud/on premise. Il piano formativo e le prospettive occupazionali saranno illustrati nel corso dell’open day che si svolgerà in presenza mercoledì 20 settembre alle 16 nella sede di Vem sistemi di Via Don Sebastiano Calderoni, 12, a Forlì.

“Siamo grati a Vem Sistemi, che è anche nostro socio, per aver creduto nella nostra mission formativa e per la collaborazione che ci assicura ospitando questo nuovo corso - è il commento del presidente di Fitstic, Gaudenzio Garavini -. Riteniamo che collaborazioni di questo tipo siano fondamentali per supportare i soggetti economici del nostro territorio in questo delicato momento di rivoluzione dei processi aziendali, che sta coinvolgendo tutti i settori a tutti i livelli. Dal canto nostro, mettiamo a disposizione la nostra esperienza e la nostra fitta rete di relazioni instaurate negli anni sul territorio per garantire ai ragazzi che sceglieranno la nostra proposta un altissimo livello formativo e un’altrettanta elevata percentuale di successo nell’ingresso nel mondo del lavoro".

“Attraverso questo percorso di studi, fortemente orientato al mondo del lavoro, verranno fornite ai giovani competenze sempre più allineate alle richieste delle imprese sul territorio, formando professionisti in grado di specializzarsi su aspetti come design, configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi di rete aziendali, molto richiesti attualmente nel contesto di trasformazione digitale aziendale che stiamo vivendo - dichiara Davide Stefanelli, pesidente di Vem sistemi -. Lo skill gap tra le figure di cui necessitano le aziende oggi e quelle effettivamente disponibili sul mercato diventa sempre più evidente, è proprio per contribuire a colmare questo divario che Vem sistemi vuole svolgere un ruolo primario nella formazione di nuovi talenti".

L'offerta formativa

Quella della digitalizzazione dei processi aziendali è una delle sfide più difficili che il mondo del lavoro è chiamato ad affrontare al giorno d’oggi. Il fenomeno investe tutti i settori e tutte le fasi dei processi produttivi, amministrativi, di promozione e di vendita. Ed è proprio da un’approfondita analisi delle necessità delle aziende del territorio che nasce la proposta formativa di Fitstic, l’Its Academy che in Emilia-Romagna si occupa della realizzazione di corsi biennali post-diploma professionalizzanti, ideati e sviluppati per trasmettere le competenze fondamentali nei settori della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, offrendo l’opportunità di entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Basti pensare che la percentuale di successo nell’ingresso nel mondo del lavoro dei diplomati Fitsic si attesta sopra l’80% entro un anno dal diploma, con picchi del 90% di occupati per il corso di sviluppo software web e cloud, che ha grandi affinità con quello proposto a Forlì.

Il corso in partenza

In quest’ambito si colloca il corso che a Forlì formerà, nei prossimi due anni, 25 nuovi specialisti in grado di lavorare principalmente all’interno di società di consulenza informatica e servizi IT, di aziende specializzate come System Integrator, di reparti ICT di aziende di diversi comparti e settori. Il Tecnico superiore esperto in networking, per la progettazione e manutenzione di infrastrutture IT/OT avanzate e sistemi cloud/on premise, infatti, è un professionista specializzato nel design, nella configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi di rete aziendali. Possiede una vasta conoscenza delle tecnologie, dei protocolli, dei dispositivi e delle best-practice di sicurezza di rete. Una nuova professionalità le cui competenze possono sembrare sfuggenti a chi non mastica di informatica, ma che sono estremamente richieste da svariate tipologie di aziende, alla disperata ricerca di giovani system-network-specialist, junior-system-administrator, e responsabili dei sistemi informativi.

Il percorso formativo è finanziato dalla regione Emilia-Romagna con fondi europei, ed è dunque pressoché gratuito per gli studenti (è prevista una quota di partecipazione di 200€ per partecipante per l'intero biennio). Tra i partner formativi attuatori di questo progetto va segnalata l’importante presenza di CNA Formazione. L’attività didattica avrà inizio entro il mese di ottobre 2023. I corsi saranno ospitati presso l’Istituto Salesiano “Orselli” di via Episcopio Vecchio. Sono previste 2.000 ore di attività didattica, di cui 40% (800 ore) di stage in aziende del settore di riferimento, al fine di favorire l’acquisizione delle competenze previste e per favorire l’occupazione degli allievi al termine del biennio. Iscrizioni entro il 16 ottobre 2023 sul sito fitstic.it.

A livello provinciale, quello di Forlì va a sommarsi agli altri due corsi che FITSTIC propone a Cesena, rispettivamente in “pratiche DevOps per lo sviluppo, il deploy e la gestione delle applicazioni in ambiente Cloud” e quello in “Cybersecurity”, altri ambiti di studio che garantiscono ai diplomati un posto di lavoro pressoché garantito, vista la straordinaria richiesta da parte del mercato.

LE DICHIARAZIONI