L'ex cartoleria diventa un negozio di caffè 2.0: "E' un segnale di ripartenza, con tante novità rivolte al green"

Nuova vita per il locale che in passato aveva ospitato l'ex cartoleria "Il Calamaio", tra i punti di riferimento degli studenti della Pianta e Coriano. Via Somalia 3, davanti alla Taverna Verde, è infatti diventata la casa di "Due.Zero Caffè", nuovo punto vendita specializzato nel settore del caffè, in tutte le sue forme, dai grani al monoporzionato. "Con 15 anni di esperienza e dopo aver visto più volte cambiare le abitudini e le tendenze di questo sempre più ampio mondo, ho deciso di intraprendere una strada che, probabilmente, non sarà semplice considerando la moltitudine di offerte che la nostra città propone", racconta la titolare Francesca.

Il punto vendita, prosegue le commerciante, presenta "nuove proposte e soprattutto uno sguardo importante volto al “green”, al naturale e salutare. Oggi giorno, sempre più persone vogliono, giustamente, conoscere ciò che mangiano e bevono e sono maggiormente attenti alle “famose” etichette che si trovano sui prodotti alimentari (liste ingredienti e valori nutrizionali)". Quanto all'attenzione anche al “green”, argomenta la titolare dell'attività, "penso e spero che ci sarà un forte ritorno alla cialda in filtro che, oltre ad essere amica dell’ambiente in quanto compostabile, offre sicuramente un prodotto superiore rispetto ad una qualsiasi capsula. Credo molto in questi due concetti e sono quelli che proverò a portare avanti".

"L’obbiettivo - aggiunge - è quello di rimanere fedele a quello che sono sempre stata, a mantenere un rapporto familiare e di fiducia verso il cliente, accompagnandolo nella scelta del prodotto e garantendo un servizio post vendita come quello dell’assistenza sulle macchine da caffè. Naturalmente in negozio non ci sarò solo caffè e macchine da caffè ma liquori, tè e tisane, dolciaria e accessori". Il nome dell'attività, "Due.Zero Cffè", sta ad indicare "una novità, un aggiornamento. In questo caso una aggiornamento di me stessa e i ci rispecchio molto. Lo stesso concetto è stato riportato nel mio marchio di cialde e capsule che ho chiamato Sileo, letteralmente “ripartenza”".