Il caro bollette non ferma Sahori, il suo negozio trova casa in via Delle Torri: "Qui c'è passeggio"

Lo spazio lasciato vuoto dal negozio d'abbigliamento è già vivo. In Via Delle Torri si è illuminata un'altra vetrina. Ed è una scelta che fa felice Sahori, titolare di "Ramè Home", negozio specializzato nella vendita di oggettistica per la casa, arredamento e fiori secchi, e che precedentemente si trovava in Corso Diaz. "Sono oltre sette anni che gestisco il negozio - racconta la negoziante -. Ma ho deciso di trasferirmi perchè avevo la necessità di trovare una location favorevole al commercio. E devo dire che qui c'è passeggio e mi trovo molto bene”.

Nonostante il periodo tutt'altro che facile per il mondo del commerciale, Sahori ha deciso di tirare dritto per la sua strada: “E' vero che ci sono delle difficoltà, ma bisogna andare avanti. Quella di trasferirmi non è stata una scelta presa a cuore leggero, ma fortunatamente ho un buon riscontro. Proporre un articolo diverso, di buona qualità e al giusto prezzo può fare la differenza”.

Col periodo di Natale che si avvicina, anche se le temperature estive non lo direbbero, c'è già chi passeggia in cerca di idee regalo: "Speriamo che possa andare bene. Sono due settimane che mi trovo in via Delle Torri e anche i clienti più affezionati sono soddisfatti della decisione che ho preso, anche per la facilità nel trovare il parcheggio. Inoltre il Comune si attiva per iniziative per incentivare la frequentazione del centro. Possono ritenermi soddisfatta della decisione".