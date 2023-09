Al nuovo polo commerciale inaugura il maxi store dell'elettronica e dà lavoro anche a 13 under 30: "Forlì città vivace"

Giovedì di inaugurazione al nuovo parco commerciale "Formì", a Pieve Acquedotto, nei pressi del casello autostradale di Forlì. Si è svolta infatti la cerimonia inaugurale del punto vendita "Euronics", marchio specializzato nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica. "Forlì è una città vivace, esempio della grande intraprendenza economica e commerciale di questi territori e dimostrata recentemente anche dalla pronta reazione alla devastante alluvione di maggio - ha dichiarato Francesco Butali del Gruppo Cds -. Siamo quindi orgogliosi di annunciare questa inaugurazione all’interno di un progetto che vuole sviluppare l’area a Nord del capoluogo sfruttando il grande flusso proveniente dall’autostrada, sostenendo nello stesso tempo la creazione di nuove opportunità lavorative”.

"Questa apertura, la 38esima della rete Euronics-Gruppo Cds, conferma il piano di sviluppo dell’insegna in Emilia-Romagna e segna in particolare l’arrivo nel capoluogo", viene spiegato dal gruppo Cds. L’inaugurazione apporta inoltre significativi benefici all’occupazione, soprattutto giovanile. Sono infatti 21 gli addetti coordinati dallo store manager Andrea Elisei che offriranno una consulenza personalizzata e professionale alla clientela, di cui 14 neo-assunti e 13 under 30 anni. "Grande attenzione è stata rivolta alla formazione del personale per garantire l’approccio fortemente orientato al servizio che da sempre è punto di forza e di differenziazione del Gruppo Cds e del brand Euronics", viene rimarcato.

La nuova location si sviluppa su una superficie commerciale di 1.600 metri quadrati ed è caratterizzata dalla presenza di numerose aree esperienziali dedicate al mondo del piccolo elettrodomestico (caffè, aspirazione e cura della persona) "per offrire un percorso di visita fluido e coinvolgente in grado di anche esaltare le funzionalità e i vantaggi dei prodotti". Alcuni pannelli di digital signage illustrano in maniera dinamica i numerosi servizi dedicati alla clientela, le tante offerte e promozioni in corso, le ultime novità in esposizione e molto altro ancora, garantendo un ulteriore canale di informazione.

Inoltre i prodotti in esposizione saranno dotati di etichette digitali, "per fornire alla clientela descrizioni dettagliate e prezzi sempre aggiornati, riducendo nel contempo l’utilizzo della carta e di conseguenza l’impatto ambientale. In ottica omnichannel, quattro digital store permetteranno di ampliare la scelta di prodotti ad oltre 50 mila referenze disponibili in maniera virtuale e multimediale. Oltre a ciò, presso gli info-point i clienti potranno trovare facilmente indicazioni e suggerimenti e ritirare i prodotti acquistati on line utilizzando il servizio “Prenota & Ritira”". L’apertura del nuovo store Euronics è supportata da un’iniziativa sottocosto con sconti e proposte imperdibili su tutte le principali categorie merceologiche.