Nuovo presidente della Fondazione Carisp, Legacoop: "Gardini uomo di saldi principi"

Il consiglio di presidenza di Legacoop Romagna esprime "le più sentite congratulazioni" a Maurizio Gardini, nominato lunedì all’unanimità nuovo presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. "La scelta di un cooperatore alla guida di un organismo così importante non solo per Forlì, ma per l’intero territorio romagnolo, è la garanzia che l’attività della Fondazione continuerà a essere rivolta al bene comune e alla promozione delle migliori energie del mondo della cultura e del sociale", afferma Mario Mazzotti, presidente di Legacoop Romagna.

"La figura di Gardini porta avanti una tradizione di interlocutori autorevoli, di caratura nazionale, e siamo certi che la sua capacità di visione e progettazione - più volte dimostrata alla guida dell’Alleanza delle Cooperative, di cui Legacoop è soggetto fondatore - sarà in grado di fornire un valore aggiunto alle iniziative proposte con successo nel corso degli anni. In questo gli sarà di supporto il nuovo consiglio, in cui spiccano figure di sicuro valore e una qualificata presenza femminile", prosegue Mazzotti.

"Siamo certi che Gardini, da uomo di saldi principi e valori cooperativi quale è, saprà mostrare attenzione al tessuto economico, anche e soprattutto di fronte al difficile periodo che attende il Paese dopo la pandemia - prosegue il presidente di Legacoop Romagna -. Nell’inviargli i migliori auguri di buon lavoro, ci mettiamo a disposizione in maniera attiva per progettare azioni che sappiano intercettare i nuovi bisogni dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese di fronte alle sfide che attendono il territorio forlivese e romagnolo. Rivolgiamo il più vivo ringraziamento per il lavoro svolto al presidente uscente Roberto Pinza, alla vicepresidente Monica Fantini e a tutto il consiglio uscente".