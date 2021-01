Nuovo presidente per il movimento dei Giovani Imprenditori: Manuel Andreini succede ad Ana Isabel Perez Alvarez

Il movimento è espressione degli imprenditori under 40 e si adopera per incentivare e sostenere il lavoro in questa fascia d'età, duramente colpita dalla crisi da Covid-19

Avvicendamento alla presidenza del gruppo giovani imprenditori di Confartigianato Forlì. A seguito del trasferimento all’estero, la presidente eletta nel 2018 Ana Isabel Perez Alvarez ha rimesso l’incarico e il Consiglio Direttivo ha nominato alla successione Manuel Andreini, titolare dell’officina Centro Turbo, specializzata in motori turbo. Il movimento è espressione degli imprenditori under 40 e si adopera per incentivare e sostenere il lavoro in questa fascia d'età, duramente colpita dalla crisi da Covid-19.

Come chiarito anche dai vertici dell’Associazione forlivese “i giovani rappresentano il futuro del nostro Paese. Per questo, oltre a promuovere l’autoimprenditorialità, impegnandoci ad accompagnare i giovani che hanno idee nella concretizzazione delle stesse, la Confederazione sta lavorando per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di questi soggetti. Ne è esempio l’attività di lobbying fatta per estendere nella Legge di Bilancio per il 2021, l’esonero contributivo per l’occupazione giovanile estendendolo, sino al 2022, alle assunzioni di giovani fino a 35 anni di età. L'esonero viene elevato al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi ed entro il limite annuo di 6.000 euro".

La misura punta a sostenere i giovani attraverso una riduzione del costo del lavoro. Confartigianato, tuttavia, insiste nel sollecitare ulteriore sostegno all'apprendistato professionalizzante per rafforzare la richiesta di giovani sul mercato del lavoro, accrescendo le competenze realmente richieste dal mondo produttivo.