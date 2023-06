Hamburger e non solo, la famosa "M" apre un ristorante nella nuova area commerciale: darà lavoro a 40 dipendenti

Apre giovedì il nuovo ristorante McDonald’s di Forlì nell'area commerciale di Pieve Acquedotto, nei pressi dell'iper "Punta di Ferro", in via Altobelli 12-14. L'attività darà lavoro a 40 dipendenti. Il ristorante è completo di corsia McDrive, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. Nel locale si trova anche McCafé che, luogo ideale per una colazione o una pausa, offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno, disponibili anche tramite il servizio McDrive.

Il ristorante ha 170 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app.

È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala e un’area giochi esterna, per intrattenerli durante la loro permanenza. Il nuovo ristorante di Forlì sarà aperto da domenica a giovedì dalle 7 all’1:00, venerdì e sabato dalle 7 alle 2; mentre il servizio McDrive sarà disponibile da domenica a giovedì dalle 7 alle 2, venerdì e sabato h24. Nel locale, sarà inoltre attivo anche il servizio di McDelivery.