Lo storico marchio della cucina dà una nuova vita alla vetrina: inaugurato lo store

Si illumina una vetrina precedentemente sfitta. Al civico 425 di via Ravegnana ha trovato casa il "Lube Store" di Forlì, inaugurato dal Ceo di Lube Industrie Fabio Giulianelli. Per l'occasione è stata presentata la nuova collezione Lube, con 7 modelli innovativi svelati in occasione dell'ultimo Salone del Mobile. Al taglio del nastro hanno partecipato anche il direttore vendite Italia di Lubem Massimo Giulianelli, e l'art director creatore del layout, Simone Sincini. Lo store è composto da personale competente e specializzato, pronto ad accogliere ed accompagnare la clientela nella scelta e nella progettazione della nuova cucina. Per l'apertura, inoltre, ci sono anche diverse promozioni.