L'ex Bennet riparte con una nuova insegna, e ci sono anche 38 nuovi assunti: "Colta un'opportunità"

L'ormai ex Bennet diventa "Spazio Conad". E venerdì, alle 8,30, avverrà l'inaugurazione della nuova insegna all'interno del centro commerciale "Le Fornaci" di Forlimpopoli alla presenza della sindaca Milena Garavini, delll’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta, e di don Stefano Pascucci, parroco di Forlimpopoli che impartirà la benedizione. L’apertura al pubblico avverrà alle ore 9.

"Forlimpopoli - dichiara Panzavolta è una realtà importante per noi, con una presenza consolidata dal punto vendita “Il Nuovo Giardino” che è stato gestito per tanti anni dal nostro ex presidente Mario Natale Mezzanotte e ora è affidato a una nuova compagine societaria. Entro l’anno sarà ristrutturato per renderlo più moderno ed efficiente, dotandolo di nuove attrezzature e ridistribuendo gli spazi interni. Ci si è presentata l’opportunità di acquisire l’ipermercato di Forlimpopoli nel nostro canale Spazio Conad e abbiamo coinvolto due realtà imprenditoriali nostre associate, molto esperte nella gestione di questo tipo di negozi".

"Lo Spazio Conad di Forlimpopoli arricchisce il proprio assortimento, non solo alimentare, poiché al proprio interno avrà anche un reparto Unieuro. Siamo certi in questo modo di interpretare a 360 gradi i bisogni della comunità, sia con la proposta commerciale, sia con la qualità e anche con la convenienza Conad, nelle due differenti modalità: prossimità e attrazione - conclude Panzavolta -. Abbiamo salvaguardato i posti di lavoro di tutti i dipendenti che risultavano operativi al momento della cessione e abbiamo inserito nuove professionalità".

Occupazione salvaguardata

L’occupazione dei dipendenti della precedente gerenza è stata salvaguardata: i lavoratori sono ora 92, di cui 38 nuovi assunti. Il negozio presenta una superficie di vendita di circa 5mila metri quadri e dispone di 1.400 posti auto, 1.100 dei quali al coperto. La conduzione è affidata alla Sea Ipermercati, una joint venture tra la società Sgi di Forlì e le società Emmeci di Rimini e Alba di Pesaro, che gestiscono gli Spazi Conad delle rispettive città.

Le novità

Tra gli scaffali i clienti troveranno il negozio per animali (Pet Store), la parafarmacia (nei giorni successivi) e tutti i punti di forza del marchio Conad, primo operatore della grande distribuzione organizzata in Italia, a partire dalla tradizionale attenzione ai prodotti freschi e freschissimi e alle referenze del territorio come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. Ci sarà anche la macelleria con banco servito e lavorazione tradizionale in osso, la pescheria con banco servito, il reparto panetteria e pasticceria con lavorazione in loco, la gastronomia cucinata sul posto con un vasto assortimento di pietanze calde e fredde pronte da servire. Il reparto degli elettrodomestici interno è a marchio Unieuro, sulla base di una collaborazione nazionale di successo partita dalla Lombardia. Le casse sono 18, di cui 11 tradizionali, 5 self-service e 2 per il terminale “spesa smart”. Lo Spazio Conad sarà aperto tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8,30 alle 20.

