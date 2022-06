Un'ampia area di vendita e 55 dipendenti: inaugura il nuovo supermercato, "sarà una struttura di forte richiamo"

Un’area vendita di circa 1.500 metri quadri e 55 dipendenti: sono i numeri del nuovo Conad di Meldola che apre al pubblico giovedì alle 9. Sarà il sindaco Roberto Cavallucci a tagliare il nastro insieme all’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta. Porterà la benedizione il parroco don Enrico Casadio dell’unità pastorale di Meldola. Il punto vendita si trova sulla Strada Provinciale del Bidente al chilometro 79+800, a poca distanza dal distributore di carburante inaugurato all’inizio di marzo. La gestione è affidata alla società "Crz snc" di Elena Prati e Cristian Zanfini.

All’interno tutti i punti di forza del marchio Conad, a partire dalla grande attenzione alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. I clienti troveranno la macelleria servita e con lavorazione tradizionale in osso, la pescheria servita al banco, la gastronomia, con un ricco assortimento di pietanze calde e fredde pronte da consumare. Il Conad mette a disposizione un largo ventaglio di servizi, tra cui le casse veloci “Speedy spesa” e “Spesa smart”, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20,30, la domenica dalle 7,30 alle 13.

"Apriamo a Meldola una struttura di forte richiamo, che valorizza pienamente il marchio Conad in termini di assortimento, qualità e convenienza - dice l'amministratore delegato Panzavolta -. Completa l’offerta il vicino distributore di carburante, che sta ottenendo risultati importanti in termini di risparmi per tutta la vallata del Bidente. In questa fase così difficile per tutti, Conad sta spingendo per restituire ai consumatori la massima convenienza".

"Lo facciamo mantenendo i prezzi bassi tutti i giorni, garantendo qualità, anche attraverso il nostro prodotto a marchio, e con un assortimento molto calibrato sulle esigenze del cliente. Sono certo che il nuovo negozio, che prende il posto dello storico punto vendita di via Roma, entrerà nelle abitudini delle famiglie di Meldola, anche grazie alla indiscussa professionalità dei soci Conad del territorio", conclude.