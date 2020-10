Ronco, inaugurato il nuovo supermercato: amico dell'ambiente e tecnologico

Lidl raddoppia la propria presenza a Forlì. E' stato inaugurato giovedì mattina il nuovo punto vendita di Viale Roma, che si va ad aggiungere a quello già esistente di Via A. Ciani, traversa di viale Vittorio Veneto. Dal punto di vista occupazionale, sono 8 i neoassunti che inizieranno il proprio percorso nella catena di supermercati con marchio tedesco.Il nuovo store è stato realizzato dedicando grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica: l’edificio, che rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di circa 1.400 metri quadrati e dispone di un impianto fotovoltaico da 134 kW.

L’impianto di luci a led di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione, ed il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili. Inoltre, sono stati piantati alcuni alberi per favorire l’ombreggiamento naturale nell’area del parcheggio clienti. L’inaugurazione, alla quale ha partecipato anche il vicesindaco Daniele Mezzacapo, si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass. Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita vengono forniti l’igienizzante per le mani o i guanti monouso, oltre ad un carrello igienizzato per gli acquisti. Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio, evitando il più possibile l’affollamento del punto vendita: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 21.