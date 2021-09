Occupazione: le imprese della provincia hanno previsto 10mila ingressi in 3 mesi, il doppio del 2020

Prende velocità la domanda di lavoro sostenuta dal buon andamento dell’economia italiana, sebbene a livello mondiale stiano emergendo crescenti tensioni per l'aumento dei costi dell'energia e di altre materie prime. L’indagine della Camera di commercio della Romagna per la provincia di Forlì-Cesena rileva 4.170 entrate previste nel solo mese di settembre (quasi il doppio del mese precedente) e 10.740 nel trimestre settembre-novembre, con una variazione importante all'analogo trimestre del 2020 di più 5.250 entrate previste.

I contratti previsti per le entrate nel mese di agosto riguardano per l’84% lavoratori dipendenti (tempo determinato, indeterminato, apprendisti, altri alle dipendenze) con 7 punti percentuali in meno rispetto al periodo precedente, il restante 16% lavoratori con forme contrattuali diverse (collaboratori, in somministrazione, altri non alle dipendenze). Le entrate previste nei primi 5 settori di attività nel mese di settembre e nel trimestre fino a novembre ammontano rispettivamente a: 770 e 2.410 per il commercio; 640 e 1.560 per i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici; 460 e 970 per i servizi alle persone; 330 e 670 per i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, 290 e 750 per le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo.

Le previsioni di assunzioni per i giovani con meno di 30 anni riguardano il 30% dei casi (+ 1% rispetto al mese precedente), mentre il 12% delle entrate previste è destinato a personale laureato (+6%). Il 18% delle assunzioni programmate riguarda dirigenti, specialisti e tecnici (lontani dalla media nazionale del 23%). In 44 casi su 100 (+8%) le imprese prevedono difficoltà a trovare i profili desiderati, specie nelle aree direzione e tecniche di progettazione.

Per saperne di più:

Per approfondimenti ulteriori si consulti il sito: https://excelsior.unioncamere.net nel quale sono disponibili dati e analisi riferiti a livello nazionale, a tutte le regioni e province d'Italia, sui fabbisogni professionali delle imprese. Per informazioni: occupazione@romagna.camcom.it.