Occupazione, le previsioni per il prossimo trimestre: ecco i settori che cercano personale

Oltre 16mila assunzioni per il trimestre dicembre 2023–febbraio 2024. E' la stima di Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane. Le assunzioni nelle province di Forlì-Cesena e Rimini saranno 16.730: ancora preponderante l’impiego dei contratti a tempo determinato, 71% per Forlì-Cesena (-5%).

Per quanto riguarda le entrate, i 5 principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio-ristorazione-turismo (primi a Rimini, terzi a Forlì-Cesena), il Commercio (secondo a Rimini e primo a Forlì-Cesena), i Servizi alle persone (terzi a Rimini e secondi a Forlì-Cesena), le Costruzioni e i Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone a Rimini, le Industrie meccaniche ed elettroniche e i Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio a Forlì-Cesena, rispettivamente quarti e quinti.

Le entrate previste si concentrano nel settore servizi nelle due province (66% a Forlì-Cesena e 73% a Rimini e provincia) che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone, e nelle imprese con meno di 50 dipendenti per il 55 (-1%) e 66% (+1%) rispettivamente nei due territori. Nel mese di dicembre, una quota pari al 31% e 29% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni (in calo del 2% sia a Rimini, sia a Forlì-Cesena); rispettivamente il 23% e 21% delle imprese prevede di assumere personale immigrato.

Nel 64% e 66% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in oltre 50 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. "Il lavoro è una componente fondamentale nella vita della persona e una risorsa strategica per l’impresa, eppure la relazione fra organizzazioni e lavoratori non è più stabile - viene rimarcata -. La difficoltà conclamata nella ricerca di giovani lavoratori è un ostacolo allo sviluppo della nostra economia e all'acquisizione in azienda di competenze abilitanti alla transizione verso modelli di business innovativi e responsabili".

Del rovesciamento del senso del lavoro, ma non solo, si parlerà giovedì alla Sala Marvelli della Provincia di Rimini a partire dalle 14.45 fino alle 17 con studiosi e imprese nell’ambito del ciclo di eventi ‘Romagna: generazioni al lavoro’. Gli interessati possono iscriversi online all’evento Il lavoro, un valore per la persona e per l’impresa – tra nuovi equilibri e scenari non lineari; la partecipazione in sola presenza, è gratuita, possibile fino ad esaurimento posti. Interverranno presidente e vice segretario Generale della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini e Maria Giovanna Briganti, Chiara Tamma ricercatrice del Politecnico di Milano, Arnaldo Carignano di Randstad Italia, l’assessore regionale Vincenzo Colla, Enrico Maria Fantaguzzi di Linkaut in Tavola rotonda con 4 imprese del territorio che hanno realizzato best practices in tema di welfare e inclusione.