Oltre 100 iscritti al webinar di Federcoop Romagna sul decreto legge "Sostegni bis"

Sono già più di un centinaio gli iscritti al webinar sul Decreto Legge "Sostegni Bis", organizzato giovedì 10 giugno dalle 9 alle 12,30 da Federcoop Romagna.

L'appuntamento, gratuito e aperto a tutte le imprese, vedrà protagonisti gli esperti della società di consulenza e servizi di Legacoop Romagna, impegnati nella spiegazione punto per punto del provvedimento. Il Decreto Legge Sostegni Bis prevede contributi per le imprese e i professionisti, interventi di sostegno a settori specifici, misure per l'accesso al credito e molto altro ancora: è uno strumento indispensabile che segna il passaggio tra l'emergenza sanitaria ed economica e un'auspicabile ripresa sociale ed economica.

Il programma prevede dopo l'introduzione di Paolo Lucchi, amministratore delegato di Federcoop, le relazioni degli esperti Laura Macrì (servizio fiscale), Claudio Riciputi (consulenza del lavoro), Federica Buzzi (consulenza societaria) e Monica Bolognesi (consulenza direzionale).

Per partecipare è necessario registrarsi nella sezione seminari del sito di Federcoop Romagna. Gli ultimi posti disponibili sulla piattaforma tecnologica di Federcoop Romagna verranno assegnati in base all'ordine delle iscrizioni. La comunicazione è stata inoltre inviata via WhatsApp in questi giorni a tutti gli iscritti al servizio "Ti Informo", anch'esso gratuito (per iscrizioni: https://bit.ly/tiinformo-federcoop).