Ridolfi, inizia il conto alla rovescia per i primi voli: l'aeroporto apre le porte ai curiosi con un open day

Si avvicina la data dei primi voli da e per Forlì. E in vista del ritorno all'operatività a tempo pieno del Ridolfi, "Forlì Airport" organizza giovedì 18 marzo l’evento "Meet &Fly" rivolto a tutte le persone che, a poche settimane dai primi voli, vorranno conoscere meglio l’aeroporto Ridolfi e le compagnie aeree con le quali la società di gestione collabora. Per l'occasione F.A. srl aprirà le porte dell’aerostazione alle compagnie aeree Air Dolomiti, Air Horizont, Ego Airways e Lumiwings e alla scuola di volo Professione Volare, mettendo loro a disposizione uno stand dove potranno presentare le destinazioni che collegheranno Forlì con tutto il mondo, le promozioni per poterle acquistare, i biglietti a tariffe speciali e regalare gadget ai presenti.

Per prendere parte all’evento si dovrà prenotare l’ingresso e la visita all’aeroporto (della durata di un’ora), scegliendo una delle quattro fasce orarie dalle 16 alle 20, in modo da garantire che il pomeriggio si svolga nel rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid-19 con il numero dei partecipanti limitato. È necessario quindi iscriversi all’evento utilizzando il form pubblicato in questo link https://www.forli-airport.com/meet-fly/ scegliendo uno dei quattro orari di ingresso proposti, poi si dovrà stampare e compilare il “Modulo prevenzione e protezione dal contagio da Covid-19”, e consegnarlo all’ingresso dell’aerostazione il 18 marzo prima della visita.

La società tuttavia rimarca che "in caso di ulteriori restrizioni dovute all’emergenza Covid-19 l’evento potrebbe essere annullato o rinviato ad altra data". Comunicazioni in merito verranno date sui social di F.A. srl o sul sito internet.