Ordine degli Ingegneri, insediato il nuovo consiglio: alla presidenza c'è Andrea Bassi

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena. Alla presidenza c'è Andrea Bassi, alla segreteria Barbara Ferretti, mentre il tesoriere è Patrick Falcini. I consiglieri sono Giuliano Arbizzani, Paola Campana, Emanuele Casamenti, Massimo Di Fonzo, Silvia Farina, Luca Gardelli, Marco Guiduzzi, Mirka Matassoni, Gaia Pirini, Elena Santini, Gliberto Zoffoli e Iunior Enrico Canali. Bassi si è detto "onorato dell’incarico che andrà a ricoprire nel prossimo quadriennio, unitamente al contributo del Consiglio dell’Ordine e delle Commissioni Tecniche specifiche che si insedieranno a breve, intende fin da subito adoperarsi in maniera fattiva per superare le difficoltà di natura burocratica legate alle istanze tecniche, prime fra tutte quelle afferenti i ristori dell’alluvione, e per cogliere le importanti evoluzioni normative che riguardano la complessa professione dell’Ingegnere (disciplina europea in ambito “green”, industria 5.0, intelligenza artificiale e, più in generale, le nuove e tante frontiere dell’ingegneria)". "Ci attiveremo nell’immediato per incontrare le Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni, per mettere in campo energie e sinergie operative di ascolto e confronto a favore dei nostri Ingegneri e della collettività - prosegue -. L’Ordine degli Ingegneri è sempre aperto ad ogni dialogo costante e costruttivo su problematiche ingegneristiche del ns territorio e non solo, in virtù delle tante e diversificate competenze degli Ingegneri iscritti che restano costantemente aggiornati anche grazie alle attività formative rese dall’Ordine che questo Consiglio intende particolarmente valorizzare e promuovere".