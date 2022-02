Ordine dei Commercialisti, finisce l'era di Aride Missiroli: si vota il nuovo presidente

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Forlì-Cesena ha indetto le elezioni nelle giornate di lunedì e martedì dalle 10 alle 18, per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, del Collegio Revisori e del Comitato pari opportunità. Come per tutti gli Ordini territoriali italiani, per la prima volta, il voto dovrà essere espresso esclusivamente da remoto, sulla piattaforma online Skyvote utilizzando le credenziali inviate a tutti gli iscritti.

Per il Consiglio dell'Ordine è stata presentata una sola lista, guidata dal candidato presidente Pier Domenico Ricci, che sostituirà l'attuale presidente Aride Missiroli (alla guida dell'Ordine dal primo 2013, non più candidabile per la norma che prevede il divieto del terzo mandato). Per garantire la parità di genere, sono previste le seguenti regole: Consiglio dell'Ordine, non più di 10 preferenze (massimo 6 a favore dello stesso genere) oppure scheda bianca (non è previsto il voto nullo); Collegio dei Revisori, non più di 3 preferenze, senza vincolo di genere (la lista presentata è composta esclusivamente da donne); e Comitato Pari Opportunità, non più di 6 preferenze (massimo 4 a favore dello stesso genere).

Questi i candidati della lista "Governare il cambiamento" collegata a Ricci: Monica Orecchioni, Gianluca Zavagli, Oscare Santi, Debora Bonavita, Massimiliano Graffiedi, Marcello Bubani, Massimo Martines, Sara Pennacchi, Alberto Spada, Barbara Tampieri, Costanza Mariani, Chiara Casadei Turroni, Marco Drudi, Alessandra Aquilina e Valentina Carullo. I candidati per il Collegio dei Revisori sono Eleonora Incerti, Isabella Rimini, Giorgia Focaccia, Valentina Sergio e Sonia Guariglia; mentre per il Comitato Pari Opportunità Elisabetta Michelacci, Roberta Fabbri, Davide Bianchi, Lorenzo Pieroni, Manuela Russo, Francesco Samorì, Giacomo Spadoni e Chiara Zambelli.