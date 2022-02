Ordine dei commercialisti, rinnovato il Consiglio: inizia l'era di Pier Domenico Ricci

Con le elezioni – per la prima volta svoltesi con procedura on-line – è stato rinnovato il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Odcec) della provincia di Forlì-Cesena. Il nuovo presidente è il cesenate Pier Domenico Ricci, che sostituisce il forlivese Aride Missiroli, in carica da nove anni. Gli altri consiglieri eletti sono Oscare Santi, Massimo Martines, Gianluca Zavagli, Barbara Tampieri, Massimiliano Graffiedi, Debora Bonavita, Alberto Spada, Sara Pennacchi, Monica Orecchioni e Marcello Bubani.

Per la prima volta, come da normativa nazionale, è stato eletto anche il Comitato Pari Opportunità, che avrà il compito, fra gli altri, di promuovere iniziative volte ad assicurare una reale parità fra uomo e donna fra gli iscritti all’Albo e nell’accesso e crescita professionale. I componenti eletti sono Chiara Zambelli, Roberta Fabbri, Elisabetta Michelacci, Manuela Russo, Giacomo Spadoni e Davide Bianchi. Completa l’elenco degli organismi il Collegio dei Revisori, i cui nuovi componenti eletti sono Isabella Rimini, Eleonora Incerti e Giorgia Focaccia.

L’Odcec di Forlì-Cesena attualmente ha 656 iscritti, di cui 296 donne e 360 uomini, con 66 professionisti (circa il 10%) di età non superiore ai 35 anni. "Il nuovo Consiglio, che resterà in carica quattro anni, dovrà guidare il cambiamento di una professione verso una sempre maggiore specializzazione a sostegno degli operatori economici, col graduale superamento del commercialista tuttologo, verso la costruzione e lo sviluppo di figure altamente specializzate, peraltro già presenti fra gli iscritti all’Albo di Forlì-Cesena, oltre che nelle tradizionali materie contabili e fiscali, anche in tema di operazioni straordinarie delle società, di crisi d’impresa, controllo di gestione, senza dimenticare gli adempimenti in materia di lavoro, cui sono abilitati anche i dottori commercialisti", ricorda Ricci.

Sempre secondo Ricci è importante anche far conoscere la reale figura professionale, evoluta e specializzata, al posto di quell’immagine, stereotipata e logora, anche se purtroppo diffusa, del commercialista impegnato unicamente nel ricercare risparmi fiscali per i propri clienti. Anzi, prosegue Ricci, "i dottori commercialisti sono al fianco della Pubblica Amministrazione nella trasmissione dei bilanci delle imprese alla Camera di Commercio e delle varie dichiarazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate, oltre a svolgere importanti funzioni di supporto alla Magistratura e sono da sempre impegnati a diffondere fra i propri assistiti la cultura della legalità".