Era l'ultimo gioiello calcistico di Berlusconi, la forlivese Orienta Partners pronta a rilevare il Monza dalla Fininvest

La cessione del Monza sembra avvicinarsi, la società brianzola è sempre in mano a Finivest che però starebbe aprendo le porte a nuovi investitori. Le trattative, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero ormai avanzate con il fondo di investimento forlivese Orienta Capital Partners che avrebbe avviato i contatti grazie ad una cordata capeggiata da Augusto Balestra, un fondo già protagonista di 24 investimenti dal 2017, tra cui diversi anche a livello locale (per esempio l'aeroporto Ridolfi).

Il forlivese Augusto Balestra, 56 anni, proveniente dalla nautica, ma anche ex arbitro di calcio, insieme ad altri 4 soci, è il fondatore di Orienta Partners, società specializzata in investimenti in piccole e medie imprese italiane, con sedi a Forlì e Milano. L'imprenditore ha ricoperto ruoli apicali nel Cesena Calcio e negli ultimi tempi sarebbe stato visto più volte allo stadio brianzolo.

Il bilancio è in ottime condizioni e questo agevolerebbe il passaggio di mano che potrebbe avvenire gradualmente, con un primo ingresso con il 60% delle quote per poi nel tempo arrivare alla completa acquisizione del pacchetto. Le parti sono in contatto e secondo le ultime notizie, tra cui quelle rivelate oggi dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe grande sintonia tra Fininvest e il nuovo gruppo. Sempre secondo la Gazzetta rimarrà all’interno della società Adriano Galliani con un ruolo centrale e operativo.

Il Monza nel frattempo continua la sua storia in Serie A, l'anno scorso era all'esordio e ha centrato una salvezza senza nessun rischio, oggi è a metà classifica e se dovesse vincere la prossima gara potrebbe anche avvicinare la zona Europa.