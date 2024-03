Orogel apre le porte all’Unione Giovani Commercialisti di Forlì-Cesena. L’incontro ha fornito l’occasione ai giovani commercialisti della provincia di Forlì-Cesena di ascoltare dal presidente Bruno Piraccini i principali passaggi che hanno caratterizzato la storia di Orogel e le prospettive future. Si sono poi avvicendati, durante un pomeriggio di intenso confronto, il direttore generale, Libero Cappellini, il direttore marketing, Luca Pagliacci, e il presidente For, Mario Righi.

“L’Unione Giovani Commercialisti di Forlì-Cesena mira a studiare e a imparare dalle realtà aziendali migliori del nostro territorio - evidenzia il presidente dei giovani commercialisti, Francesco Mondardini -. Orogel è certamente un’eccellenza per la Romagna e, ovviamente, non solo per la Romagna. Oggigiorno, il lavoro del commercialista non si ferma più ai rapporti col fisco; la consulenza alle imprese, infatti, è diventato un tratto determinante e stimolante della nostra professione. Per poter essere dei bravi consulenti, occorre saper imparare dalle realtà vincenti, capendone in primis i meccanismi di crescita. Mi ha colpito il percorso articolato di Orogel, sviluppatosi dal 1967 a oggi, e la capacità dell’azienda di rimanere vicina al territorio dove ha avuto origine, la Romagna”.

L’arricchimento formativo è un aspetto determinante per i membri dell’Unione Giovani Commercialisti. “La visita presso Orogel, primo gruppo italiano nella produzione di vegetali freschi surgelati, ha rappresentato un’importante occasione per la nostra Unione di confrontarsi con la direzione di una delle più importanti aziende del territorio - evidenzia Manuel Titi, tra i referenti del direttivo dell’associazione -. Le parole del presidente, Bruno Piraccini, e degli altri responsabili hanno sicuramente arricchito la formazione professionale dei giovani presenti, attraverso la condivisione delle esperienze imprenditoriali e gestionali che Orogel mette in campo da 50 anni. L’auspicio è che questo tipo di incontri rafforzi il legame di collaborazione tra i giovani professionisti e le aziende più importanti del panorama locale e nazionale”.

Eccellenza e meritocrazia, le principali peculiarità su cui si sofferma Valentina Fina, altro riferimento del gruppo: “È stata l’occasione per conoscere ancor più da vicino un'azienda del nostro territorio che rappresenta un'eccellenza a livello nazionale. Una realtà che conta più di 1.200 dipendenti e che, secondo meritocrazia, prevede percorsi di crescita professionale, senza distinzioni. È stato, inoltre, motivo d'orgoglio conoscere come Orogel abbia aiutato in tempi brevi i propri soci colpiti dall'alluvione tramite l’acquisto diretto di macchinari e finanziamenti a tasso zero”.