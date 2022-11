E' in attività dal 1700: l'impresa più antica della provincia si trova a Santa Sofia ed è un'osteria

In Italia sono 2.450 le imprese imprese centenarie o ultra centenarie iscritte al Registro delle imprese storiche. Di queste, 13 hanno sede nella provincia di Forlì-Cesena e 6 in quella di Rimini. L’impresa di Forlì-Cesena più antica, iscritta al Registro, è “La Vecchia Osteria del Borgo sas di Mazzoli Giuseppe” di Santa Sofia, in attività dal 1700, specializzata nella preparazione di piatti tipici locali. Si tratta di un'osteria a conduzione familiare, in cui mangiare cibo salutare e di produzione della casa

Il Registro nazionale delle imprese storiche è stato istituito da Unioncamere, in collaborazione con le Camere di commercio italiane, per incoraggiare e premiare quelle imprese, con attività secolare, che esprimono un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali a cui hanno attinto le generazioni successive e possono attingere quelle future Unioncamere ha riaperto le iscrizioni al Registro e possono partecipare tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica e operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto annuale. L'iscrizione nel Registro è gratuita.

Possono iscriversi le imprese che hanno esercitato la propria attività, nell’ambito dello stesso settore merceologico, senza interruzioni per un periodo non inferiore a 100 anni. Tutte le imprese che hanno già compiuto 100 anni al 31 dicembre 2021 possono iscriversi entro il 20 dicembre, l’attività, perciò, deve esistere almeno dal 1921.

Le imprese che compiranno il secolo di attività al 31 dicembre, invece, potranno presentare la domanda entro il 31 maggio 2023, l’attività quindi deve essere stata avviata almeno dal 1922. Per la valutazione della storicità, il criterio di riferimento fondamentale è quello della sostanziale continuità dell’attività che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all’evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell’impresa, della sua denominazione o proprietà o sede, deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore.

Le imprese interessate possono presentare domanda di iscrizione collegandosi alla pagina dedicata sul sito di Unioncamere italiana https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-storiche, cliccando su “Iscrivi la tua impresa nel Registro Imprese storiche” e seguendo le indicazioni per la compilazione del form online e il successivo invio della domanda sottoscritta. Il regolamento e le modalità di partecipazione sono pubblicati anche sul sito della Camera di commercio della Romagna, al link: https://www.romagna.camcom.it/urp-relazioni-con-il-pubblico/registro-nazionale-delle-imprese-storiche-/index.htm?ID_D=12835