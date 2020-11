Panchina rossa e raccolta fondi: così la cooperativa ha celebrato il 25 novembre

Il 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le lavoratrici e i lavoratori di Formula Servizi e Formula Servizi alle Persone hanno installato due panchine rosse nella sede riccionese e forlivese e destinato 5mila euro per sostenere i centri antiviolenza del territorio.

"Noi di Formula Servizi e Formula Servizi alle Persone - ha dichiarato il presidente della cooperativa, Antonella Conti - nelle nostre piccole comunità lavorative, coltiviamo questo impegno e abbiamo deciso di sostenere con questa azione simbolica, ma anche con un contributo economico tangibile, i centri antiviolenza del territorio che offrono aiuto alle donne vittime di violenza, con servizi qualificati e con le case rifugio. Rendiamo ancora più esplicita questa responsabilità collettiva con la nostra coerenza personale".

I rapporti in Italia e nel mondo su questo triste fenomeno non sono affatto rassicuranti e le necessarie misure restrittive del lockdown per contrastare la pandemia stanno rendendo ulteriormente difficili relazione già in precedenza fragili oltre ad avere già fatto registrare un incremento del 2,3% della disoccupazione femminile in Italia.