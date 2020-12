Parte il tour internazionale di Fieravicola: prima tappa i paesi dell’Africa sub-sahariana

Fieravicola in collaborazione con Confindustria Assafrica&Mediterraneo organizza per giovedì 17 dicembre una presentazione della manifestazione fieristica che si terrà a Rimini dal 4 al 6 maggio 2021.

Questo incontro, realizzato su piattaforma video stante la attuale impossibilità a realizzare eventi in presenza, è rivolto agli Ambasciatori italiani in Africa, agli uffici ICE presenti nell’area e ai responsabili locali della Agenzia Italiana per Cooperazione allo Sviluppo. Seguirà il 14 gennaio analoga presentazione alle Ambasciate dei paesi africani presenti in Italia.

Si tratta di momenti importanti per far conoscere la manifestazione a livello internazionale e creare nuove opportunità di business per la filiera avicola, in particolare quella delle tecnologie.

Il webinar segue, confermandone la validità, il nuovo metodo di lavoro inaugurato a luglio in collaborazione con Assafrica con la presentazione di Macfrut Digital alle Ambasciate d'Italia in Africa. Una modalità innovativa che ha aperto un nuovo corso di dialogo diretto e avvicinato settore privato e diplomazia economica per il supporto alla ripresa del Paese, in un periodo ancora caratterizzato dall’emergenza pandemica.

Il programma del webinar del 17 dicembre

Coordinerà i lavori il Direttore Generale di Confindustria Assafrica&Mediterraneo Pier Luigi D’Agata; seguirà la presentazione del presidente di Macfrut e Fieravicola Renzo Piraccini che illustrerà le opportunità per gli operatori delle rispettive filiere nel contesto di un grande polo dell’agribusiness.

Il programma dei lavori continuerà con l’intervento di Daniela Monti, responsabile commerciale di Fieravicola, che presenterà la manifestazione, a cui seguiranno alcuni interventi di aziende produttrici di tecnologie del settore avicolo. Chiuderà i lavori l’ambasciatore Giuseppe Mistretta, direttore generale Africa Sub Sahariana del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La promozione internazionale di Fieravicola continuerà con una presentazione agli operatori russi della filiera venerdì 22 gennaio.