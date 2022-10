Nautica, la forlivese Pardo Yachts guarda anche alla moda: matrimonio con lo storico marchio di qualità

In occasione del Cannes Yachting Festival 2022 la forlivese Pardo Yachts ha annunciato la nuova collaborazione con Falconeri, marchio italiano specializzato nella creazione di maglieria di cashmere e nei filati naturali di alta qualità. La partnership tra i due brand, proseguita anche in occasione del Salone Nautico Internazionale di Genova, ha portato alla nascita di una "capsule collection" composta da una selezione di capi di abbigliamento che combinano l’alta qualità delle materie prime, che contraddistingue Falconeri, con l’atmosfera marittima propria del mondo di Pardo Yachts. Durante le due importanti manifestazioni fieristiche che hanno inaugurato la nuova stagione della nautica internazionale è stato possibile ammirare in esposizione presso lo stand Pardo Yachts l’intera collezione firmata Falconeri x Pardo Yachts.