Pasqua, ristoranti verso il tutto esaurito. "Ma è sempre più difficile trovare camerieri, baristi e cuochi"

"Si va verso il tutto esaurito. C'è già chi, a una decina di giorni da Pasqua e Pasquetta, ha avvertito i clienti di non avere più posto". Arrivano notizie positive per il settore della ristorazione, stando a un monitoraggio effettuato in settimana da Ascom-Confcommercio. Monitoraggio che ha riguardato una quarantina di attività tra Forlì e comprensorio, includendo sia ristoranti tradizionali che agriturismi. "I locali sono pieni - spiega il direttore dell'associazione di categoria, Alberto Zattini - o comunque esauriranno presto i posti disponibili. I risultati del nostro 'sondaggio' sono confortanti, e confermano come il settore della ristorazione nel suo complesso, superato lo scoglio del Covid, non conosce crisi".

C'è però, sempre parlando delle attività di somministrazione, un aspetto negativo: quello della difficoltà nel reperire manodopera. "Il problema esiste da tempo, e diversi nostri associati ce lo hanno purtroppo ribadito anche in questi giorni. Risulta sempre più difficile trovare camerieri, personale di sala, cuochi e baristi, ancora di più nei periodi festivi". La situazione potrebbe cambiare in meglio - questo l'auspicio di Ascom - quando verrà modificato definitivamente il meccanismo del reddito di cittadinanza. "Vedremo se è stato un deterrente nel reperimento della forza lavoro e come la modifica di questo strumento impatterà nel settore della ristorazione", precisa. Il nuovo reddito di cittadinanza - Mia la nuova denominazione - verrà applicato dal primo settembre 2023.

Nel complesso, rileva il direttore di Ascom, "c'è da parte delle persone una gran voglia di dimenticare le difficoltà di questo periodo e una gran voglia di evasione". Una prova arriva dai risultati del settore moda, "dove le vendite stanno andando meglio delle aspettative", con i prodotti di stagione "che i clienti stanno mostrando di gradire". Tra le note da rilevare ci sono "le vendite delle scarpe da ginnastica e dell'abbigliamento". In conclusione "ci aspettiamo risultati positivi sia sul fronte degli arrivi che delle partenze. Le mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi sono un grande elemento di attrazione, e la libertà che concede un aeroporto funzionante, in termini di spostamenti, non ha eguali". Chi arriva qui, conclude, lo fa "sia per motivi culturali, che enogastronomici".