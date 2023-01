Pasta Made in Italy salvata dal Tar: a Forlì si festeggia l'importante vittoria con i piatti della tradizione

"E’ salva l’etichetta di origine che obbliga ad indicare sulla pasta la provenienza nazionale o straniera del grano impiegato come chiede il 96% dei consumatori". E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente le sentenze del Tar del Lazio che hanno respinto i ricorsi di alcune industrie nei confronti del decreto con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali e il Ministero dello Sviluppo Economico a metà 2017 hanno imposto ai produttori di pasta l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di coltivazione del grano e il Paese di molitura al fine di garantire un'informazione completa e trasparente, funzionale a consentire una scelta libera e consapevole.

Al Mercato di Campagna Amica di Forlì, in Viale Bologna 75 sabato si festeggia l’importante vittoria della pasta made in Italy con le proposte della tradizione: numerosi tipi di pasta fatta in casa nel menù della cucina del mercato e nel banco dell’azienda agricola tenuta "La Fiera" di Mercato Saraceno, sempre presente con pane, pasta, piadina e dolci fatti in casa, tutto pronto o su ordinazione. "Tra gli interessanti prodotti presenti sui banchi sarà possibile per gli appassionati, trovare anche varietà antiche tramandate nelle famiglie contadine da generazioni, condividere ricette della tradizione artusiana, scambiare informazioni, tradizioni ed esperienze direttamente con gli agricoltori, sempre pronti e disponibili a trasmettere la loro quotidianità attraverso i sapori dei propri prodotti - afferma Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena -. Tutto questo e molto altro ancora si può acquistare al nostro mercato coperto: ortofrutta biologica, noci, vini del territorio, confetture e trasformati unici ed originali, olio, formaggi locali freschi e stagionati, latte, yogurt, carne di mora romagnola e non solo, salumi, pane, pasta fresca, piadine e crescioni, torte della tradizione, biscotteria”.

"Recentemente il mercato si è arricchito di importanti aziende del territorio: l’azienda agricola "Ca’ ad Là" di Brisighella, che porta il genuino risultato dei propri allevamenti - prosegue Anna Pirillo, responsabile del mercato di Campagna Amica -: alumi di mora, ciccioli, coppa di testa, porchetta di mora, lardo aromatizzato con spezie appositamente selezionate e ancora carne della prelibata “razza romagnola”, pollo, coniglio, capretto, carni naturali dal gusto ricco e saporito, tratto caratteristico della cucina del nostro territorio, L’azienda agricola Valerio Federico che con la sua frutta secca ed il prezioso olio delle colline Riminesi ha ulteriormente ampliato la gamma di produzioni presenti ed in ultimo il MicroBirrificio dell’Azienda agricola Giulio D’Avella ha affiancato la birra ai vini già presenti sui banchi.

A pieno regime quindi, nello scenario forlivese, il Mercato dei produttori del circuito di Campagna Amica: tutti i venerdì ed i sabati, dalle 8 alle 14, gli abitanti del circondario, i forlivesi ma anche tutti gli amanti del Local Food e gli appassionati del km0, potranno trovare i veri prodotti della tradizione romagnola e acquistarli direttamente dalle mani di chi li coltiva con il cuore e li raccoglie pensando alle esigenze della propria clientela. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 3294820597