Pavimentazioni industriali, Ance ospita il Consiglio Direttivo di Conpaviper: "Proficua collaborazione"

Ance Forlì-Cesena ha ospitato nella propria sede di Forlì, il Consiglio Direttivo di Conpaviper, l’Associazione Nazionale di Categoria delle Imprese di Pavimentazioni Continue, che rappresenta le aziende che operano nell'ambito dei settori delle pavimentazioni industriali, dei rivestimenti resinosi e dei massetti di supporto. Conpaviper è un Ente, riconosciuto giuridicamente, che raggruppa, su base volontaria, oltre cento imprese di tutte le dimensioni, operanti nella realizzazione di pavimenti, nella produzione di materiali dedicati, nella fornitura di servizi e consulenze e progettazioni.

Conpaviper negli scorsi mesi è diventato socio aggregato di Ance, e sulla base di questa nuova collaborazione, ha iniziato, proprio da Forlì, una serie di eventi “on the road” nelle varie sedi di Ance per incontrare i colleghi e confrontarsi sulle tematiche di attualità. “È stato un piacere ospitare gli amici di Conpaviper per il primo incontro itinerante del loro rinnovato Consiglio Direttivo”, afferma il presidente di Ance Forlì-Cesena, Franco Sassi, che ha portato al presidente di Conpaviper, Massimo Fumagalli il saluto di Ance Forlì-Cesena in apertura della riunione.

“Abbiamo intrapreso un ottimo dialogo ed una proficua collaborazione, lavoreremo insieme per mantenerla e migliorarla, con la consapevolezza che in una situazione di mercato come quella odierna solo facendo realmente squadra sia possibile puntare a traguardi ambiziosi per il nostro settore. Ringrazio il presidente Fumagalli ed i rappresentanti locali di Conpaviper, Gianluca Gabelli di Isolpav e, per l’eccellente organizzazione, Davide Gabrielli di Comaco Italiana, impresa di alto profilo e associata storica di Ance,”. conclude il presidente dei Costruttori.