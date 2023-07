Le pensioni di agosto, busta paga più gonfia o più bassa del solito: ecco perchè

In tutti i 42 Uffici Postali del forlivese le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da martedì 1. Poste Italiane suggerisce il ritiro delle pensioni in contanti secondo la turnazione alfabetica, con i cognomi dalla A alla C il primo agosto, dalla D alla K mercoledì 2, dalla L alla P giovedì 3 e dalla Q alla Z venerdì 4. L'importo potrebbe subire delle variazioni a causa delle operazioni di conguaglio del modello 730/2023 per quei titolari che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 30 giugno. Sui trattamenti di agosto peseranno anche le trattenute le addizionali regionali e comunali e il recupero delle ritenute Irpef relative all’anno 2022.

Le pensioni di agosto saranno disponibili a partire da martedì 1, anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di carta di debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 24 Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare lo 06 45263322.