Pensioni di giugno, pagamento in anticipo a fine maggio: ecco il nuovo calendario

Anche per il mese di giugno vige la regola dell’anticipazione dell’assegno pensionistico. L'anticipo riguarda unicamente i pensionati che riscuotono il trattamento previdenziale negli uffici postali (non sono interessati tutti quei pensionati che fanno riferimento al sistema bancario). Le pensioni del mese di giugno verranno accreditate a partire da mercoledì: in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti negli uffici postali, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento: i cognomi dalla A alla B il 26 maggio, dalla C alla D il 27, dalla E alla K il 28, dalla L alla O il 29, dalla P alla R il 31 e dalla S alla Z il primo giugno.

Questa la ripartizione per gli uffici postali aperti 5 giorni: nel primo giorno dalla A alla C, nel secondo dalla D alla G, nel terzo dalla H alla M, nel quarto dalla N alla R e nel quinto dalla S alla Z; per quelli aperti quattro giorni dalla A alla C nel primo giorno, nel secondo dalla D alla K, nel terzo dalla L alla P e nel quarto dalla Q alla Z; per quelli aperti tre giorni dalla A alla D nel primo giorno d'apertura, dalla E alla O nel secondo e dalla P alla Z nel terzo; mentre per quelli aperti due giorni dalla A alla K nel primo giorno d'apertura e dalla L alla Z nel secondo. Poste Italiane ricorda inoltre "che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri".