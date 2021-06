Per anni dipendente, ora è titolare: dà nuova vita ad uno storico bar, la storia di Magda

"Sono emozionata, finalmente sono titolare di un bar. Questo è da sempre il mio mondo". C'è una forlivese al timone del "Caffè Centrale", bar nel cuore centro storico di Cesena, su Viale Mazzini sotto ai portici che si affacciano su Piazza Pia e sul Duomo. Si tratta della forlivese Magda Zamboni, che ha deciso di mettersi in proprio dopo una lunga vita lavorativa come dipendente dietro ai banconi dei bar.

“Ho cominciato a fare la barista all’età di 16 anni e non ho più smesso - racconta -. Negli ultimi anni ho lavorato al chiosco Com@bar in zona Ippodromo". Ma perchè Cesena? "E' una città che mi piace tantissimo: è viva, e già in questi primi giorni di attività in centro ho visto un bel movimento. Amo molto questo lavoro, e mi sono impegnata tanto per ridare vita a questo luogo".

Confesercenti Cesenate ha seguito la riapertura dell’attività e augura alla nuova titolare un buon lavoro. Presenti per la foto di rito il presidente di Confesercenti Cesenate Cesare Soldati, la nuova titolare e l’assessore al commercio del Comune di Cesena Luca Ferrini.