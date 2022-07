"Per difendere dignità e diritti": continua lo sciopero alla storica azienda per il rinnovo del contratto

Dopo oltre 70 ore di sciopero, prosegue la mobilitazione dei lavoratori dell’azienda "Celli Spa", che chiedono il rinnovo del contratto aziendale, scaduto ormai alla fine del 2021. "In questi mesi di trattativa, la posizione dell’azienda è rimasta quella di eliminare l’orario estivo e rendere irraggiungibile il premio di risultato", spiegano dalla Fiom Cgil. "A fronte della posizione di totale chiusura manifestata dalla direzione aziendale, martedì si è svolto un presidio davanti i cancelli della azienda - spiegano dal sindacato -. Accanto ai lavoratori in presidio, hanno portato la loro solidarietà ed il loro sostegno, le Rsu delle maggiori aziende metalmeccaniche del territorio forlivese, quali Electrolux, Bonfiglioli, Marcegaglia, Fiorini, Pieffeci ed Elettronica Cortesi". La Rsu Fiom di stabilimento ed i lavoratori, concludono dal sindacato, "continueranno ed intensificheranno le lotte fino a quando l’azienda non riconoscerà le loro legittime richieste".