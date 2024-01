Nautica, nuova creatura di casa Ferretti: ecco il 24 metri che sposa tecnologia e armonia architettonica

Prende nome di "Pershing GTX80" il nuovo progetto di Ferretti Group e che segue l’ammiraglia della gamma GTX, varata nella primavera 2023. Lungo circa 24 metri e con un baglio di 5,80 metri, si caratterizza per ampi spazi aperti, aree a diretto contatto con il mare, massima vivibilità a bordo e performance. Lo yacht si sviluppa su due ponti e uno sportbridge, e può accogliere comodamente fino a otto ospiti grazie al layout con quattro cabine; è prevista anche una cabina dotata di due letti per i membri dell’equipaggio. Pershing GTX80, nato nello stabilimento "Modelli e Stampi" di Ferretti Group, è frutto della collaborazione fra il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group, presieduto dall’ingegner Piero Ferrari, lo studio di design di Vallicelli Design e la Direzione Engineering del Gruppo.

Pershing GTX80, viene illustrato, "nasce da un approfondito studio sulle proporzioni in cui le linee esterne evidenziano un ricercato e importante equilibrio volumetrico tra sovrastruttura e scafo, conferendo a questo modello un’armonia architettonica nuova per motor yacht sportivi di queste dimensioni. Elementi stilistici propri del brand Pershing e scelte innovative caratterizzano il design esterno di questo nuovo progetto. Esempio di questa unione è il profilo dello scafo connotato da una prua quasi verticale e da una sheer-line continua che traccia una curva leggermente convessa".

"Altro elemento di spicco, le impavesate che a prua sono alleggerite da una fessura longitudinale mentre a poppa assolvono la doppia funzione di integrare i tonneggi e trasformarsi in terrazze laterali ribaltabili, così da permettere una maggiore vicinanza con il mare . viene chiarito -. La plancetta può assumente 3 posizioni differenti diventando così un elemento importantissimo: può essere lasciata a riposo oppure, grazie alla movimentazione “dual linear lift”, si allinea perfettamente con l’area beach ampliandola e integrando la zona vivibile a poppa insieme ai terrazzini aperti; in più può essere utilizzata per il varo dei tender".

"Il sundeck è molto ampio - con i suoi 23 m2 supera del 60% la media di categoria – ma allo stesso tempo garantisce uno spazio interno da “granturismo” - viene illustrato -. Effetto ottenuto anche grazie alla tuga dal profilo ad arco dinamico e filante, e alla presenza dell’hard-top in tessuto di carbonio - vera novità di questo modello e scelta optional - perfetta per alleggerire la struttura, garantire le massime prestazioni e mantenere la finitura estetica cromaticamente uniforme". Pershing GTX80 è una imbarcazione planante ed è equipaggiata con tre "Volvo Penta D13 IPS1350 dalla potenza 1000 mhp che permette di raggiungere una velocità massima di 34 nodi (dati preliminari) e una velocità di crociera di 28 nodi. L’imbarcazione avrà la certificazione Ce in categoria di progettazione A, la più sicura per imbarcazioni sotto i 24 metri".