Personal branding: promosse con lode le partecipanti alla seconda edizione del corso di Cna

Diecitappe per gestire in maniera strategica la propria immagine professionale: è giunto al termine con grande soddisfazione delle corsiste il percorso di 40 ore dedicato al personal branding e promosso da Cna Formazione Emilia Romagna presso la sede di Forlì. L’ultimo appuntamento si è tenuto nei giorni scorsi nella sede provinciale Cna, con la presentazione dei project work realizzati dalle partecipanti. Il corso ha coinvolto 12 donne: libere professioniste e imprenditrici, ma anche dipendenti delle più diverse realtà, distanti tra loro per età e settore di provenienza, ma unite e affiatate da questa esperienza che ha regalato loro un legame intenso e un confronto franco e costruttivo.

Lungo le 10 tappe del corso (da marzo a maggio), le docenti Veronica Bridi e Fatima Elghazioui, esperte di digital marketing e comunicazione, le hanno aiutate a delineare la propria strategia a partire da basi teoriche per lavorare poi con innovativi strumenti digitali. Tra i temi che hanno riscosso maggiore interesse: brand e visual identity, raccontare la propria storia attraverso un piano editoriale e contenuti di valore sui social, laboratori di grafica e scrittura online, oltre a un’esercitazione partica di networking.

"È stato un piacere partecipare alla conclusione di questo percorso - afferma Katia Gangemi, responsabile territoriale di Cna Formazione Emilia Romagna - nel susseguirsi delle lezioni, le corsiste hanno imparato come dar valore alla propria identità, presentarsi al meglio e potenziare le proprie attività, fino al momento finale: l’esperienza si è completata con una presentazione personale di ognuna, dando vita ad un’intensa condivisione nel gruppo. Le partecipanti hanno dimostrato di saper utilizzare i nuovi strumenti assimilati, che hanno permesso loro di raccontarsi con una nuova ottica".

"Questo percorso è stato un viaggio di scoperta e valorizzazione. Ogni partecipante ha portato con sé la propria storia, professione e unicità, arricchendo il gruppo con un caleidoscopio di esperienze e punti di vista - continua Fatima Elghazioui -. Mi hanno colpito l'entusiasmo, la voglia di mettersi in gioco, la collaborazione e l'apertura mentale con cui hanno affrontato ogni sfida. Con un approccio pratico e coinvolgente in un ambiente stimolante, hanno trasformato le loro potenzialità in progetti concreti, esprimendo liberamente sé stesse".

"I cambiamenti epocali che attraversiamo ci portano a ripensarci dal punto di vista professionale, a mettere in discussione schemi collaudati - conclude Veronica Bridi - questo può fare paura ma è anche una bella opportunità per reinventarci. Farlo insieme ad altre persone, che si mettono in gioco con noi, e con un metodo collaudato ed efficace può essere la chiave di volta. Mi piace pensare al personal branding come a un marketing dal volto umano, che punta a far emergere e valorizzare il potenziale di ogni singola persona".