Più permessi, aumento dei buoni pasto e premi di risultato: rinnovo del contratto integrativo per l'istituto di credito

La Federazione Autonoma Bancari Italiani annuncia la firma sul rinnovo del contratto integrativo in Solution Bank. "Come segreteria provinciale ci siamo posti delle priorità: una parte normativa importante, una maggiore attenzione alle politiche di welfare ed un riconoscimento economico - è la premessa -. Su questi temi

abbiamo ottenuto nel rinnovo del contratto integrativo in Solution Bank un esito soddisfacente, non scontato, arrivato dopo mesi di difficili trattative. Negli ultimi anni la Fabi in Solution Bank è cresciuta grazie al lavoro fatto di risultati concreti che l’hanno portata ad avere la fiducia dei lavoratori e a diventare l’unico sindacato rappresentato in azienda".

Nel dettaglio, l’accordo sottoscritto prevede maggiori estensioni della parte relativa ai permessi, con particolare riguardo alle necessità familiari, genitoriali e di disabilità, aumento del buono pasto per tutto il personale, anche i part time; maggiori tutele con le polizze infortuni e sanitaria, quest’ultima con un incremento di 150 euro a dipendente del versamento aziendale; aumento della quota a carico banca sulle posizioni previdenziali integrative e premio di risultato legato agli utili 2023 senza dimenticare l’accordo sulla mobilità con volontarietà al trasferimento (quadri compresi) oltre i 40 chilometri.

Un ringraziamento va alla Direzione di Solution Bank e al responsabile delle Relazioni Sindacali Vittorio Battaglia, per l’impegno e la disponibilità mostrata nel voler raggiungere questo importante obiettivo condiviso e di grande soddisfazione - conclude la Federazione Autonoma Bancari Italiani -. Ci auspichiamo che tutto questo sia solo l’inizio di una proficua collaborazione fra azienda e sindacato per continuare questo percorso di crescita in un clima sereno e di stima reciproca".