"Più sicurezza e più dipendenti per ridurre i carichi di lavoro": finisce lo stato di agitazione all'azienda di logistica

Si è conclusa la mobilitazione dei dipendenti dell'Afv Logistica di Forlì, dove giovedì scorso si è verificato un infortunio sul lavoro, fortunatamente con conseguenze lievi per il malcapitato. Lunedì, comunicano Cgil-Filcams, Cisl-Fisascat e Uil-Uiltucs, si è tenuto l’incontro già in programma da qualche settimana con la direzione aziendale, focalizzato sul tema sicurezza ed in particolar modo sulle condizioni dei lavoratori somministrati.

"Come organizzazioni sindacali abbiamo rivendicato maggior attenzione sui carichi di lavoro e sulla velocità di esecuzione dei compiti, che non deve mettere in pericolo l’integrità psicofisica di tutte le lavoratrici e lavoratori ivi occupati - viene reso noto -. L’azienda si è impegnata a migliorare quanto già ad oggi in essere, con interventi che hanno portato questo magazzino ad una drastica riduzione di incidenti ed infortuni rispetto a gestioni precedenti".

"L’azienda implementerà le misure ad oggi esistenti attraverso il reclutamento di un maggior numero di lavoratori per ridurre i carichi di lavoro sui singoli e maggior affiancamento da parte di personale esperto - viene reso noto dai sindacati -. Abbiamo ottenuto da parte della direzione aziendale l’apertura di un tavolo di confronto sul tema “lavoratori somministrati” volto, come già accaduto in passato con precedenti gestioni, alla stabilizzazione di coloro che possono ormai considerarsi parte integrante dell’organico riducendo così il precariato". Si è così concluso lo stato di agitazione.