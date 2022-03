Pnrr, proposte di intervento al bando “inclusione e coesione”: se ne parla in un incontro online

Venerdì è stato programmato alle 18.35 un confronto alla presentazione di proposte di intervento al Bando Pnrr “Inclusione e coesione” Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”. "La crisi pandemica ha aumentato i divari di reddito, di genere e territoriali che caratterizzano l’Italia, dimostrando che una ripresa solida e sostenuta è possibile soltanto a condizione che i benefici della crescita siano condivisi - esordisce Fausto Faggioli -. Per questo dobbiamo evitare che dalla crisi in corso emergano nuove diseguaglianze, quindi affrontare i profondi divari già in essere prima della pandemia, per proteggere il tessuto sociale del Paese e mantenerlo coeso.

"Obiettivo del bando - ricorda -. è favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili. La misura prevede interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente; servizi socioassistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione; forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del “burn out”; iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo". Per accedere all'appuntamento https://bit.ly/3sA5hCV.