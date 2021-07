Poker di riconoscimenti per l'agenzia di comunicazione Integra Solutions al Premio Mediastars

Nuovi riconoscimenti per "Integra Solutions", l’agenzia di comunicazione forlivese guidata da Francesco Ferro che accompagna imprese, e non solo, in un percorso che punta a far emergere il loro potenziale attraverso un posizionamento strategico di marketing e comunicazione. A prolungare una striscia positiva di premi (sono ben 31 in oltre 20 anni di storia dell’agenzia) è arrivato in questi giorni il Premio Mediastars, importante riconoscimento tecnico nazionale per la comunicazione pubblicitaria giunto alla 25esima edizione, che ha visto protagonista l’agenzia e alcune realtà del territorio forlivese che si sono affidate a lei per la loro comunicazione.

A imporsi in particolare il progetto di rebranding realizzato da Integra Solutions per Ospedali Privati Forlì in occasione dei 70 anni di attività del Gruppo sanitario, che si è aggiudicato una "Special Star per l’Art Direction" nella sezione "Corporate Identity". Il lavoro del team creativo ha colto l’occasione dell’anniversario per aggiornare l’identità di una realtà di riferimento in ambito sanitario, a livello regionale e non solo, rivedendola in direzione dei nuovi servizi, della riorganizzazione del Gruppo e della forte impronta alla digitalizzazione che ha saputo conferire al rapporto con gli utenti.

Sempre legata a Ospedali Privati Forlì, la campagna di comunicazione per il suo Centro di medicina della riproduzione (“Guardare il mondo con occhi nuovi”) porta invece nella bacheca dell’agenzia una Special Star per l’Art Direction (sezione Stampa). Apprezzata e classificatasi prima nella Sezione Stampa per la Categoria Etico Sociale, è stata la campagna “Cattura il rifiuto”, volta a sensibilizzare la comunità contro il fenomeno/reato dell’abbandono di rifiuti. Realizzata per Alea Ambiente, la campagna, che si è aggiudicata anche una Special Star per la Copy Strategy, è caratterizzata da un messaggio di netta condanna nei confronti di chi minaccia l’ambiente ed anche il decoro urbano, accompagnato da un visual altrettanto forte per riportare l’attenzione, in modo deciso ma ironico, sull’obbligo (di legge e morale) di non inquinare.

Si tratta di riconoscimenti che testimoniano ulteriormente il trend di crescita di Integra Solutions, che ha visto incrementare costantemente il proprio fatturato nell’ultimo triennio e realizzare acquisizioni che la vedono al fianco di brand di rilievo nazionale come (tra gli ultimi) Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Fruttagel, Almaverde Bio e Acqua Nerea, che hanno scelto l’agenzia per lo sviluppo del loro business e delle loro attività di marketing e comunicazione. Integra Solutions è un’agenzia di comunicazione a servizio completo con sede a Forlì, fondata da Francesco e Daniele Ferro nel 2000. Attraverso uno staff di 25 professionisti e collaboratori altamente specializzati, offre soluzioni che vanno dal digital alle relazioni pubbliche e al design, fino al consolidato modello “IS Factor” con team di marketing e comunicazione in co-sourcing per le imprese clienti.