Ponte del 2 giugno, agriturismi presi d'assalto: si parla di 400mila persone

Sono circa 400mila gli italiani che hanno scelto quest’anno l’agriturismo in occasione del ponte del 2 giugno, spinti dalla collocazione favorevole della festività. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che si conferma il ritorno ai viaggi degli italiani dopo due anni segnati dal Covid e dalle necessarie misure di restrizione per la pandemia.

"Una boccata di ossigeno per il turismo che – sottolinea la Coldiretti - ha registrato un crack di oltre 10 miliardi di euro nel 2021 rispetto a prima della pandemia, con un parziale ritorno degli stranieri la cui mancanza era stata uno degli elementi di maggiore criticità. A beneficiarne è l’intera filiera a partire dai consumi di cibi e bevande ai quali è destinato secondo la Coldiretti circa 1/3 della spesa turistica".

"Se la cucina a chilometri zero resta la qualità più apprezzata, a far scegliere l’agriturismo – sottolinea la Coldiretti – è la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane che ha portato le strutture ad incrementare anche l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. Un’opportunità per le circa 25mila strutture agrituristiche presenti in Italia che – continua la Coldiretti – è leader mondiale nel turismo rurale, secondo Terranostra".

"Dopo le limitazioni legate alla pandemia, si registra peraltro anche a tavola – precisa Fabio della Chiesa Presidente dell’Associazione Terranostra Forlì-Cesena Rimini - il ritorno della convivialità con la voglia di stare insieme a parenti e amici nelle case, al ristorante, nei picnic all’aria aperta o in agriturismo. Della Chiesa, presente al Mercato di Campagna Amica di Forlì in Viale Bologna 75 con i produttori di Campagna Amica, sottolinea l’importanza ed il valore che le gite all’aria aperta, accompagnate dalle ceste di cibi genuini a km0 stanno via via acquisendo, all’insegna di un nuovo stile di vita, teso alla salubrità ed ecosostenibilità".

Al Mercato di Campagna Amica ogni venerdì e sabato mattina è possibile effettuare i propri acquisti a km0, per un consumo sano e consapevole.

"Il consiglio è di rivolgersi – conclude Massimiliano Bernabini Presidente di Coldiretti Forlì-Cesena – a siti come www.campagnamica.it che permettono di scegliere le strutture dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna italiana con l’indicazione dei servizi offerti, oppure di individuare il mercato dei produttori di Campagna Amica, più vicino".