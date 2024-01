Prefetto in visita a Palazzo Sidera, la nuova sede di Cia-Conad

Il Prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, si è recato in visita a Palazzo Sidera, la nuova sede di Forlì della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati - Conad. Durante il breve excursus, l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta (di recente nominato commendatore), ha illustrato al prefetto le soluzioni architettoniche, tecnologiche e di risparmio energetico innovative che caratterizzano l’edificio, inaugurato ufficialmente da poche settimane in via Navicella, 22. Era presente il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi.

All’interno del quartier generale, che ha uno sviluppo orizzontale di 100 metri e una superficie utile di circa diecimila metri quadrati, lavorano 185 persone articolate in sei dipartimenti, al servizio della rete di 264 punti vendita di CIA-Conad in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Repubblica di San Marino. Con i suoi 33 metri di altezza, otto piani e cinquemila metri quadri di superficie esterna interamente in vetro e acciaio, il palazzo rappresenta uno dei più importanti centri direzionali del territorio regionale.

"Desideriamo ringraziare il Prefetto di Forlì-Cesena per l’attenzione che ha dimostrato alla nostra cooperativa — dichiara l’ad di CIA-Conad, Luca Panzavolta —. È stato un vero onore avere la possibilità di illustrare al rappresentante del Governo le caratteristiche dei nostri nuovi uffici e l’attività che svolgiamo". Il Prefetto ha confermato il suo interesse per le realtà economiche e sociali del territorio, inteso a rafforzarne la coesione con le Istituzioni, ed ha espresso ammirazione per la nuova sede e in particolare per l’attenzione di CIA-Conad per le persone che vi operano e per il consolidato legame della Cooperativa con il territorio.