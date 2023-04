Un 2023 d'oro per Integra Solutions: altri riconoscimenti per l'agenzia di comunicazione forlivese

Ancora riconoscimenti per Integra Solutions, agenzia forlivese di comunicazione e marketing digitale guidata da Francesco Ferro e associata a "Una - Aziende della Comunicazione Unite". Sono già infatti 7 i premi tecnici ottenuti in questo inizio d’anno, di cui 3 primi posti assoluti a livello nazionale, assegnati dalle giurie di Interactive Key Award e Premio Mediastars, due tra i principali riconoscimenti italiani per la comunicazione online e la pubblicità, giunti rispettivamente alla 24esima e alla 27esima edizione.

In particolare, a ricevere consensi è stato il progetto “Lost in Modena”, la campagna di influencer marketing che Integra Solutions ha ideato per il Comune di Modena e che, dopo essersi aggiudicato nei mesi scorsi l’argento al Premio “L’Italia che comunica l’Italia” di Una e il terzo posto assoluto al Grand Prix degli Influencer Marketing Awards organizzato da Adc Group nell’ambito degli Nc Digital Awards, ha ottenuto ora il primo posto nella categoria Influencer Marketing dell’Ika - Interactive Key Award (ritirato a Milano nei giorni scorsi) e due primi posti nella Sezione Social Media del Premio Mediastars.

Sempre in quest’ultimo ambito, sono arrivati altri 4 riconoscimenti specifici (“Special Star”) per la Direzione Creativa, il Graphic Design, l’Art Direction e il Copy, a testimonianza di come oggi l’agenzia di comunicazione guidata da Francesco Ferro abbia trovato un ottimo equilibrio (riassunto nel payoff “Ideas for real”) tra creatività e soluzioni data-driven, idee e loro ricaduta concreta, confermandosi come un solido partner per lo sviluppo del business e per la digital transformation delle imprese e degli enti.

Esempio ne è proprio il progetto “Lost in Modena”, nato per promuovere la destinazione Modena e il suo territorio come brand turistico e meta ideale per soggiorni brevi attraverso una narrazione originale, costruita da 9 influencer e protagonisti del web che nel corso di altrettanti weekend si sono “persi” per il territorio seguendo indizi che andavano a comporre l’itinerario da percorrere: un’idea creativa che ha raccolto più di 2 milioni di utenti unici e oltre 6 milioni di impressioni, 700mila interazioni sui social e 50mila clic al sito, circa 100mila impression dalle Stories ricondivise e 2mila aiuti ottenuti in real time solo dalle rispettive fanbase.

Integra Solutions è un’agenzia di comunicazione a servizio completo con sede a Forlì, fondata da Francesco e Daniele Ferro nel 2000. Attraverso un gruppo di 25 professionisti e collaboratori altamente specializzati, affianca i clienti per supportarli nella crescita del loro business tramite marketing e comunicazione (dal digital alle relazioni pubbliche e al design) e tecnologie, affrontando ogni progetto con team omnichannel, dedicati e in co-sourcing. Vanta inoltre una lunga esperienza nel marketing territoriale e nella promozione turistica integrata, con progetti di rilievo nazionale sviluppati in collaborazione con istituzioni ed enti locali.