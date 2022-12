Forlì, premi ai dipendenti: “Le risorse umane sono il vero capitale aziendale”

Dopo la 1°, la 2° e la 3° siamo ora alla 4° rivoluzione industriale: i computer e la interconnessione sono parte integrante di ogni realtà aziendale; archiviazione ed elaborazione distribuita in cloud, big-data, web-service sono le parole d'ordine. Oggi tutti hanno un telefonino, perché non utilizzarlo anche per dichiarare l'inizio e fine del lavoro?

In questo scenario, la società forlivese Elco Sistemi srl fornisce il suo apporto nel settore delle risorse umane, rilevazione presenze, controllo accessi, raccolta dati di produzione e sistemi eliminacode. Nata nel 1983 da un'intuizione imprenditoriale di Paolo Franceschetti, dopo il passaggio generazionale avvenuto qualche anno fa, l'azienda di servizi con sedi a Forlì, Verona e Bologna, compirà tra poche settimane i 40 anni di attività.

Da sempre nel settore privato e pubblico

E' altamente probabile che molte persone abbiano compiuto per anni il rito della timbratura di ingresso al lavoro su marcatempo o lettori di badge di questa azienda. Interpretando le esigenze del mercato e della tecnologia, Elco Sistemi è in grado di offrire soluzioni avanzate distribuite anche in cloud, permettere la timbratura da smartphone o PC in caso di lavoro agile; tutto questo con software autoprodotto e sviluppato internamente dal proprio team e - non ultimo - certificabile per il recupero del credito d'imposta fino al 50% per aziende in Transizione 4.0.

Capacità progettuali, esperienza e conoscenza dei prodotti, in larga parte di manifattura italiana, ne fanno un punto di riferimento per le PMI ed enti del territorio.

“Ci piace definirci artigiani del software”, spiega Pier Paolo Orsacchi responsabile del settore sviluppo e customer-care di Elco Sistemi, “partire da un'idea, da un’intuizione, da un suggerimento di un cliente e riuscire a tradurlo nella realtà è la nostra soddisfazione più grande, tutte le nostre procedure e impianti sono nati così… Un esempio? Ci è stato commissionato un progetto per limitare, per ragioni di sicurezza, ad una determinata soglia gli accessi all'interno di un'area museale, progetto realizzato, il Museo è la Galleria degli Uffizi di Firenze”.

Il successo di un team

"Tutto questo non sarebbe possibile senza l'apporto fondamentale dei nostri collaboratori ai quali offriamo opportunità di crescita personale e professionale. - Prosegue Orsacchi - Ogni risorsa per noi è importante: dalle operatrici di front desk e commerciale, che gestiscono decine di chiamate al giorno e si occupano del service di stampa badge, ai tecnici hardware, coordinati da Maurizio Garavini, responsabile tecnico, che intervengono in presenza presso la rete di migliaia di asset installati; passando - poi - per gli addetti al servizio di helpdesk che assistono come angeli custodi i clienti nell'uso del software dalle nostre sedi operative di Verona e Forlì, supportati a loro volta dal reparto sviluppo".

“Per ribadire questa nostra vision aziendale - afferma, invece, Agnese Franceschetti, CEO di Elco Sistemi Srl - abbiamo corrisposto ai nostri collaboratori un premio di fine anno in buoni spesa e carburante come riconoscimento per il grande lavoro di squadra grazie al quale in questi anni, nonostante le difficoltà, l’impresa è riuscita a conseguire risultati più che positivi e il trend è in costante crescita".

Per questa ragione, Elco sistemi srl sta cercando nuovi collaboratori in ambito tecnico. Per informazioni specifiche, è possibile consultare il sito internet dell'azienda.