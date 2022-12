Impresa forlivese realizza un nuovo stabilimento in Cina per triplicare la produzione, arriva anche il premio dell'Italy China Council Foundation

Riconoscimento per un'azienda forlivese con sedi produttive in Estremo Oriente. Motion è un’azienda meccatronica forlivese specializzata nella progettazione e produzione di meccaniche e componenti elettronici per divani e poltrone. Dal 1998 opera nel settore dei meccanismi per poltrone e divani e grazie al centro R&D nella sede centrale di Forlì ed è diventato il fornitore di riferimento dei principali produttori di imbottiti in tutto il mondo. Il Gruppo Motionitalia ha sedi commerciali di distribuzione in Italia, Polonia, Spagna e Stati Uniti e sedi sia commerciali che produttive in Italia, Vietnam e Cina.

L’evento, ormai giunto alla 17° edizione, organizzato dall’Italy China Council Foundation e Class Editori, celebra le aziende italiane che meglio hanno colto le opportunità del mercato cinese e le aziende cinesi che hanno investito nel nostro Paese e hanno avviato collaborazioni strategiche e innovative con controparti italiane. Durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta mercoledì a Milano presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Motionitalia, ha ricevuto il premio “Creatori di valore”, rivolto ad aziende di prodotto che hanno realizzato le migliori performance con la Cina operando in settori a forte intensità di export.

"Un traguardo molto gratificante per il gruppo Motionitalia che a luglio 2022 ha dato avvio ai lavori per realizzare il nuovo insediamento in Cina. Gli ottimi risultati degli ultimi anni e il crescente aumento della domanda hanno infatti reso necessario l’ampliamento della capacità produttiva. Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento - spiega il presidente Elio Ravaioli - che è di stimolo per continuare su questa strada, ancora più convinti, con uno sguardo rivolto sempre al futuro”. Il nuovo stabilimento produttivo a Heshan, infatti, sarà il plant più grande del gruppo che con una superficie totale di circa 50.000 mq consentirà di triplicare la capacità produttiva, permettendo anche una maggiore penetrazione nel mercato cinese e di soddisfare la richiesta dei grandi produttori".