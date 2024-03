Nel 2023 un fatturato di oltre 110 milioni di euro, altro premio per l'azienda forlivese: un oscar per "Innovazione & Leadership"

Nuovo prestigioso riconoscimento per "New Time", l'azienda forlivese nata nel 2004 con sede presso il complesso de "Il Gigante" (via Campo dei Fiori, 4) e specializzata nella vendita, progettazione e installazione di vetrate panoramiche (VePa), pergole e infissi. Giovedì scorso il "Palazzo Mezzanotte" di Milano, sede della Borsa italiana, ha ospitato la 14esima edizione de "Le Fonti Awards", il prestigioso evento di gala rivolto alle eccellenze italiane nel campo imprenditoriale, che ha visto "New Time" premiata per il terzo anno consecutivo come Eccellenza dell’Anno nella categoria "Innovazione & Leadership – Vetrate Panoramiche".

Il premio riconosce le aziende che si distinguono all’interno del panorama economico-finanziario italiano e prende in considerazione diversi parametri, tra cui l’innovazione e la leadership di settore, i risultati di business, lo sviluppo strategico, l’alta qualità del servizio, la sostenibilità e la formazione del personale. Il tutto valutato da un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale.

L’azienda ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 110 milioni, segnando un traguardo notevole rispetto ai 50 milioni dell'anno precedente. L’obiettivo per il 2024 è quello di continuare a crescere portando avanti un progetto di sostenibilità ambientale, grazie al lancio di prodotti esclusivi con sistemi fotovoltaici integrati.

L’amministratore unico, Paolo Cimatti, si dice orgoglioso della propria squadra: "Ricevere il Premio "Le Fonti Awards" per il terzo anno consecutivo è una conferma della nostra eccellenza e della nostra visione. Essere alla guida di questa incredibile squadra è per me un’enorme soddisfazione. New Time è più di un'azienda; è una grande famiglia unita da valori solidi, da belle storie e da obiettivi condivisi".

"Questo ennesimo traguardo è la conferma dell’impegno, della passione e della costante crescita del gruppo New Time - conclude -. La squadra, ormai composta da 850 collaborati tra dipendenti e professionisti esterni, opera in esclusiva su tutto il territorio nazionale e continua ad espandersi e a cercare nuovi talenti da inserire nel proprio organico. Il Premio le Fonti Awards è per l’azienda la spinta e la motivazione ad affrontare nuove sfide, verso un futuro più verde e sostenibile".