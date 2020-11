Presto un concorso per infermieri: la Uil organizza un corso di preparazione

L'Uilfpl organizza un corso di preparazione al concorso per infermieri categoria D che verrà a breve indetto da Ausl Romagna. Considerata la situazione di emergenza. Il corso, aperto a tutti e totalmente gratuiti per gli scritti alla Uil, si terrà online. La UilFpl si avvarrà come sempre della collaborazione di docenti qualificati ed esperti, per l’elaborazione di un percorso di studi utile e mirato. A tutti i partecipanti verrà fornito materiale utile allo studio. Per richiedere ulteriori informazioni e per effettuare la pre-iscrizione rivolgersi a Massimo Monti 3387330442 e Michele Bertaccini 328 9023131 (uilfplforli@gmail.com).